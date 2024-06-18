На Миколаївщині кінолог дбає про 14 покинутих собак [ Редагувати ]
Завжди мріяв про одного пса, а зараз має 14. І це під постійними обстрілами окупантів. На Миколаївщині в селищі Білозерка живе кінолог, який дбає про полишених собак. І поки що відмовляється виїжджати. Історію чоловіка розповість кореспондентка Єлизавета Кротик.
Зараз 14 собак. Враховуючи, що 5 собак моїх особистих, тобто 9 собак я тримаю на відповідальності. Я категорично налаштований, що я нікуди не евакуююсь, якось буду їх рятувати.
Лише один власний пес - такий принцип був у пана Сергія до початку великої війни. Нині тварин у нього набагато більше.
Сергій Єрьоменко, житель Білозерки:
Хоч я і кінолог, до війни моя особиста була одна собака, зараз в мене особистих п'ять собак - це чотири врятовані, і мені школа їх віддавала. Ось це моя власна тварина, я її удочерив під час війни. Загинув її господар, овдовіла дружина, виїхала з дітьми за кордон, і мені доручила врятувати. Так сталося, що тварини тижні три не їли, а то й більше, вони були виснажені, шкіра та кістки.
Ще у 22 році пан Сергій забрав на перетримку 9 собак. За них відповідає - тому відмовляється евакуюватися.
Сергій Єрьоменко, житель Білозерки:
У мене відповідальність перед людьми, які залишили на мене своїх тварин, і більше трьох років їх не кидають, вони допомагають їм, вони підтримують цих тварин. Якщо необхідно буде евакуйовуватися - першим ділом я дитину і батька евакуюю, а сам залишусь, буду вирішувати питання, щоб тварин врятувати.
Та тиждень тому через обстріл Білозерки постраждав батько Сергія. Йому уламком пробило легені.
Сергій Єрьоменко, житель Білозерки:
Батько знаючи й нас навчаючи, що після першого прильоту заборонено виходити, все одно пішов подивитися, що там трапилося, може треба когось витягнути, може в когось якісь пошкодження, і як раз в той момент прилетів повторний приліт і пошкодив його сильно.
Стан батька зараз лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
До постійних вибухів в Білозерці чоловік звик, як і його підопічні. Та все ж планує вивезти собак до більш безпечного місця. А потім вже і сам виїде з обстрілюваного селища.
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