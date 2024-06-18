Диктатор володимир путін став літати в російські регіони в супроводі винищувачів. Сьогодні він відвідав Якутськ і місцеві жителі змогли зафіксувати в небі один літак Су-30СМ. Про це повідомляє "Агентство. Новини".

Зазначається, що жителі Якутська зняли щонайменше один винищувач Су-30СМ, який супроводжував борт диктатора путіна.

Журналісти повідомили, що це перший підтверджений візуально випадок від початку війни проти України, коли борт путіна під час візиту в російський регіон супроводжують військові літаки

До цього винищувачі супроводжували диктатора лише за кордоном, один із таких випадків прессекретар диктатора Дмитро Пєсков пояснював нібито "міркуваннями безпеки".

Раніше ми писали про те, що путін призначив свою племінницю заступницею міністра оборони.