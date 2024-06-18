У ВМС на прикладі пояснили, чому бонові загородження рф у Чорному морі не ефективні [ Редагувати ]
Росіяни встановлюють бонові загородження в Чорному морі в кілька шарів, але українські морські дрони все одно уражають кораблі окупантів.
Про це повідомляє речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.
"Я можу тільки нагадати, принагідно, що під час знищення рейдового буксира, який це бонове загородження ставив, там на відео чудово видно, як той дрон долає це бонове загородження", - заявив Плетенчук.
За його словами, вірити в ефективність бонових загороджень РФ в Чорному морі можна, але практика показує інший результат. Хоча росіяни продовжують будувати подібні інженерні споруди в Чорному морі.
"Вони намагаються звузити ділянку, яку треба контролювати, безпосередньо в Керченській протоці. І сама ціль така, що звузивши цю ділянку, дрон має обрати найпростіший шлях, там, де нема бонового загородження, для того, щоб швидше пройти. А чим менше вона, тим легше її контролювати, розрахунок приблизно такий", - пояснив Плетенчук.
При цьому речник додав, що суднам, які проходять через Керченську протоку в порти Російської Федерації, наявність цих загороджень не полегшує навігацію.
по темі
Російська федерація утримує два кораблі в Чорному морі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр"
На фронті з початку доби відбулося вже 86 бойових зіткнень. Після тривалого затишшя російські війська активізувалися на Торецькому напрямку
Новий закон про мобілізацію дозволить запровадити нові механізми ротації та розглянути демобілізацію у середньостроковій перспективі
Російський диктатор володимир путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо російська армія зазнає поразки в Україні
Західні експерти вважають, що якщо Україна і виграє війну з росією, то тільки в тимчасово окупованому Криму
Сили оборони України за добу ліквідували ще 1080 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив 527390 військових. Також захисники України знищили 18 бойових броньованих машин і 14 артилерійських систем