Ізраїль затвердив плани наступу на Ліван [ Редагувати ]
Ізраїльське військове командування затвердило план щодо наступу на Ліван. "Хезболлі" пригрозили знищенням.
Голова Північного командування ЦАХАЛу генерал-майор Орі Гордін та голова Оперативного управління генерал-майор Одед Басюк провели спільну оцінку ситуації на півночі Ізраїлю.
"У рамках оцінки ситуації було схвалено та затверджено оперативні плани наступу на Ліван, а також прийнято рішення про продовження підвищення боєздатності військ у польових умовах", - уточнили в ЦАХАЛ.
При цьому міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац наголосив, що його країна "близька до того моменту, щоб змінити правила гри" проти "Хезболли" та Лівану.
"У тотальній війні "Хезболла" буде знищена, а Ліван сильно постраждає", - наголосив чиновник.
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