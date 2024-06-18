Ізраїльське військове командування затвердило план щодо наступу на Ліван. "Хезболлі" пригрозили знищенням.

Голова Північного командування ЦАХАЛу генерал-майор Орі Гордін та голова Оперативного управління генерал-майор Одед Басюк провели спільну оцінку ситуації на півночі Ізраїлю.

"У рамках оцінки ситуації було схвалено та затверджено оперативні плани наступу на Ліван, а також прийнято рішення про продовження підвищення боєздатності військ у польових умовах", - уточнили в ЦАХАЛ.

При цьому міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац наголосив, що його країна "близька до того моменту, щоб змінити правила гри" проти "Хезболли" та Лівану.

"У тотальній війні "Хезболла" буде знищена, а Ліван сильно постраждає", - наголосив чиновник.