У Кривому розі кримінальний авторитет організував замах на вбивство [ Редагувати ]
У Кривому Розі кримінальний авторитет організував замах на вбивство фінансового директора будівельної компанії.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Дніпропетровської обласної прокуратури.
Для реалізації замаху кримінальний авторитет залучив двох чоловіків, які у квітні цього року вистежили потерпілого та розстріляли його автомобіль.
Загалом було проведено 34 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області, Києва, Одеси, а також Ужгорода. Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- вогнепальну зброю;
- грошові кошти;
- мобільні телефони;
- банківські картки;
- набої;
- автомобілі.
Правоохоронці вже затримали одного із фігурантів справи. Наразі його тримають під вартою. Щодо інших проводять невідкладні слідчі дії з метою встановлення їх місцеперебування.
Раніше ми писали про те, що в Києві стріляли в казахського журналіста-опозиціонера.
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