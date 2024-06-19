Розстріляли чотирьох полонених біля Роботиного: ГУР ідентифікувало особи росіян [ Редагувати ]
російські окупанти розстріляли чотирьох українських полонених біля Роботиного Запорізької області. Розвідка ідентифікувала причетних загарбників. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.
За даними розвідки, у другій половині травня 2024 року поблизу населеного пункту Роботине російські військовослужбовці розстріляли українських військовополонених.
Епізод страти зафіксовано на відео. На кадрах можна помітити, що четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють.
За інформацією ГУР, причетними до злочину виявилися загарбники зі складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС росії. Пункт постійно дислокації - місто Шалі у Чечні.
На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєковіч 1990 року народження, позивний "Буйвол". Також до злочину причетні:
- капітан Дмітрій Нагорний 21.11.1995 р.н. - командир 2-го батальйону;
- старший лейтенант Темірлан Абуталімов, 02.05.1997 р.н. - командир 1-ї штурмової роти;
- лейтенант Заур Бєков 16.07.1997 р.н. - командир 3-ї штурмової роти;
- старший лейтенант Юсуп Імаґазалієв 18.07.1999 р.н. - командир 6-ї штурмової роти.
Вказані російські воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року. Про це свідчать радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.
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