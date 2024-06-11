Дрон Magura вперше у світі здійснив бойове ураження бойового корабля в бойових умовах, таких безпілотників немає більше ні в кого у світі.

Про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" Євген Єрін, представник пресслужби ГУР МО України.

"Ми завжди намагаємось розглядати всі варіанти ведення вогневих дій, зокрема використання різних засобів як розвідки, так і ураження. Дрон Magura - це суто українська розробка, таких дронів більше ні у кого немає. Ми маємо бойовий дрон, який вперше у світі здійснив бойове ураження бойового корабля саме в бойових умовах", - сказав Єрін.

Також він зазначив, що цей дрон унікальний і він може виконувати різні задачі, зокрема він може проводити розвідку та патрулювання, а також здійснювати ураження військових цілей на воді. Magura може діяти як під керівництвом оператора, так і по завчасно закладеній програмі. Це потужний багатоцільовий дрон, який вже показує прекрасні результати і в подальшому проявить себе ще краще, зазначає представник ГУР.

Долучитися до збору на дрони Magura можна за реквізитами

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