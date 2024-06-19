Чи може ТЦК відмовитись розглядати електронний військовий квиток: відповідь Міноборони [ Редагувати ]
Електронний військово-обліковий документ має аналогічну юридичну силу, як й паперовий. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
Кабміном була прийнята постанова №559. Вона чітко вказує, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу як і паперовий. Міністерство оборони надіслало роз'яснення усім уповноваженим органам, які зобов'язані перевіряти ці електронні документи.
Перевіряти документи мають право працівники:
- територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП);
- Державної прикордонної служби України (ДПСУ);
- Національної поліції.
Вона додала, що у разі відмови від розгляду електронного військово-облікового документа, необхідно повідомляти про ці випадки на електронну пошту підтримки застосунку "Резерв+". В листі потрібно описати ситуацію яка виникла.
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