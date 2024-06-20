Російські телеграм-канали повідомили про атаки безпілотників на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї та нафтобазу в Адигеї. Губернатор Адигеї пізніше підтвердив цю інформацію.

Про це повідомили телеграм-канали Baza, Astra, РИА Новости з посиланням на екстрені служби, губернатор Адигеї Мурат Кумпілов у Telegram.

За даними Baza, атака на завод розпочалася близько 2:30 ночі за місцевим часом. За попередніми даними, дрони були подавлені та збиті, але уламки одного з них влучили в цистерну, спричинивши пожежу.

Astra повідомляє, що жителі селища Енем в Адигеї та селища Афіпський у Краснодарському краї чули вибухи та бачили пожежі. У телеграм-каналах зазначено, що спочатку офіційної інформації не було.

Згодом в оперштабі Кубані заявили, що "інформація про пожежу на Афипському НПЗ не є достовірною".

Разом з тим російські екстрені служби повідомили, що отримали чотири звернення від жителів про вибухи в селищі Афіпський на Кубані.

Вранці російське пропагандистське видання РИА Новости повідомило, що російська ППО за ніч перехопила і знищила 15 українських безпілотників над Адигеєю, Кубанню, Брянською, Ростовською, Бєлгородською та Орловською областями. Про можливі влучання і пожежі пропагандисти не повідомляють.

Пізніше губернатор Адигеї підтвердив інформацію про атаку.

Сьогодні вночі в результаті атаки безпілотника сталася пожежа на нафтобазі в селищі Енем Тахтамукайського району, - написав він.

Він повідомив, що пожежу на площі 400 квадратних метрів загасили о 6 ранку і що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня росія здійснила нову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Ворожі безпілотні літальні апарати пошкодили обладнання в чотирьох областях.