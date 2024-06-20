рф завдала нових ударів по енергетиці, є пошкодження у чотирьох областях України [ Редагувати ]
У ніч на 20 червня росія здійснила нову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Ворожі безпілотні літальні апарати пошкодили обладнання в чотирьох областях.
Про це повідомляє у Telegram Укренерго.
"Сьогодні вночі російські БпЛА завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.
Станом на 06:10, пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наслідки наразі уточнюються.
Раніше ми повідомляли, що Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність чотирьох літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Також на півдні України помічено ворожі безпілотники типу "Шахед".
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