Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність чотирьох літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Також на півдні України помічено ворожі безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил, літаки Ту-95МС наразі здійснюють політ у південно-східному напрямку.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет ми дамо додаткове повідомлення. Прохання не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, - попередили Повітряні сили.

Крім того, на півдні Херсонської області було помічено безпілотники типу "Shahed". Вони рухалися у північно-західному напрямку.

Звертаємо вашу увагу, що в Україні категорично заборонено знімати та публікувати відео ППО та наслідків ракетних ударів. Місцевих мешканців, де оголошено тривогу, закликають залишатися спокійними та негайно йти в укриття у разі загрози.