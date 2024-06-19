У росії злетіли чотири Ту-95МС, а на півдні України помітили "Шахеди" [ Редагувати ]
Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність чотирьох літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Також на півдні України помічено ворожі безпілотники типу "Шахед".
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними Повітряних сил, літаки Ту-95МС наразі здійснюють політ у південно-східному напрямку.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет ми дамо додаткове повідомлення. Прохання не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, - попередили Повітряні сили.
Крім того, на півдні Херсонської області було помічено безпілотники типу "Shahed". Вони рухалися у північно-західному напрямку.
Звертаємо вашу увагу, що в Україні категорично заборонено знімати та публікувати відео ППО та наслідків ракетних ударів. Місцевих мешканців, де оголошено тривогу, закликають залишатися спокійними та негайно йти в укриття у разі загрози.
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