В Україну прийде антициклон Aviv: якої погоди чекати [ Редагувати ]
Завтра, 21 червня, в Україну прийде антициклон Aviv, який принесе тепло та суху погоду. Але вона протримається недовго.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"Завтра, 21 червня, над Україною розташується антициклон на ім'я Aviv (див. карту, - ред), який зумовить скрізь суху, переважно сонячну погоду", - розповіла вона.
Крім того, за словами синоптика, температура повітря у п'ятницю повсюди буде комфортною.
"Спека навіть спаде на сході та півдні - протягом дня в більшості областей України очікується +24....+29 градусів. Сьогоднішній сильний вітер завтра стихне, лише в східних областях ще можливі пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с", - зазначила Діденко.
У Києві 21 червня буде суха сонячна тепла погода з температурою повітря близько +25 градусів. Вітер у столиці очікується завтра північно-західний, помірний, тобто, також послабне.
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