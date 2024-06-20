Ще десять українських дітей, які проживали на тимчасово окупованих територіях, повернули додому. Вони разом зі своїми рідними проживали у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначає Лубінець, нині вони на підконтрольній Україні території та "оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштовувала окупаційна влада".

"Вражають масштаби примусової мобілізації - зі слів повернутих, без російського паспорта не можна зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу. Діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях", - інформує він.

Як розповів уповноважений ВР з прав людини, мама одного із хлопчиків повідомила, що вони їм довелось проживати у пошкодженому російським снарядом будинку.

"Нова влада" змушувала дітей ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн країни, яка принесла розруху, страх та безлад. На щастя, декому вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть", - розповів Лубінець.

Він зауважив, що родини ухвалили рішення залишити все, аби вберегти життя і майбутнє своїх дітей.

"Ті, хто повернувся, вже відвідав наш Центр захисту прав дитини. З ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були", - підсумував омбудсмен.