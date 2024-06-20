Уникнути тривалих знеструмлень узимку допоможе природний газ.

Саме "блакитне паливо" має стати основою для виробництва електрики розподіленою генерацією - газотурбінними чи газопоршневими станціями. Крім того, газ також спалюватимуть на відновлених у майбутньому теплових електростанціях. Робота над поверненням об’єктів у роботу наразі триває. У галузі заспокоюють: ресурсу вистачить. Необхідним паливом енергетиків забезпечить Група Нафтогаз. На цьому наголосив її очільник Олексій Чернишов під час візитів на деякі з об’єктів генерації. За його словами, на тлі постійних російських атак на об’єкти тепло- та електрогенерації роль газу в стабільності енергетичної системи зросте. І Нафтогаз готовий забезпечити країну потрібним ресурсом вітчизняного видобутку, що поступово зростає. Збільшення генерації електроенергії з природного газу допоможе суттєво збалансувати українську енергосистему, що наразі переживає найскладніші часи у своїй історії.

Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України"

Ми сьогодні протягуємо руку допомоги. Ще раз підкреслюю, що "Нафтогаз" є національною компанією. Ми діємо в національних інтересах, і сьогодні національні інтереси – це відновити генерацію електричної енергії. Тому ми зробимо все, щоб це відбулося якомога скоріше.

Євгеній Гаркавий, технічний директор ПАТ "Центренерго":