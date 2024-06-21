Прогноз погоди на 21 червня в Україні [ Редагувати ]
У пʼятницю, 21 червня, погода в Україні буде достатньо комфортною. Температура підніметься до 27° тепла, але на Закарпатті буде вищою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у східних областях вдень подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°.
Погода у Києві та області:
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°; у Києві вдень близько 25°.
по темі
У суботу, 15 червня, в Україні литимуть дощі, місцями можливі грози та навіть шквали
У четвер, 6 червня, в частині України очікуються грозові дощі, сильний вітер та град
У вівторок, 4 червня, в Україні особливо не відрізнятиметься від попередніх днів
Завтра, 21 червня, в Україну прийде антициклон Aviv, який принесе тепло та суху погоду. Але вона протримається недовго
Синоптики розкрили деталі, чого чекати