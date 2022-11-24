ПриватБанк збільшив ліміт на зняття грошей у банкоматах [ Редагувати ]
ПриватБанк встановив єдині ліміти на зняття готівки у мережі банкоматів на рівні 20 000 грн. Про це повідомила пресслужба найбільшого державного банку.
З 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн. Таку суму користувачі карток будь якого банку можуть отримати в банкоматі ПриватБанку за одну операцію, та повторити через три години.
Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, збільшення лімітів на отримання готівки для карток всіх українських та закордонних банків дозволить клієнтам всіх банків за необхідності отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів. На сьогодні в мережі ПриватБанку працюють понад 5 000 банкоматів у всіх регіонах України.
За умов аварійного відключення електрики в регіонах України ПриватБанк забезпечує безперебійну роботу онлайн банкінгу та додатку Приват24, Приват24 для бізнесу, процесингу, системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей до хмари.
Раніше "Подробиці" опублікували інструкцію, як зняти готівку з картки без банкомата.
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