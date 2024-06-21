Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для переговорів з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до ЄС.

Про це йдеться у відповідному указі на сайті Офісу президента.

До делегації увійшли 35 представників, очолить її та буде головним переговорником віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Також до складу делегації включено голову Офісу президента Андрія Єрмака та першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка.

Згідно з указом Зеленського, голова делегації матиме повноваження вносити зміни до складу делегації, розподіляти обов'язки між її членами, а також залучати до роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, радників, експертів та технічних працівників.

Кабмін має:

сформувати та затвердити склад робочих груп для підготовки переговорних позицій України під час переговорів з ЄС, включивши представників міністерств, інших органів влади, членів Комітету Верховної Ради з питань інтеграції до ЄС, а також народних депутатів (за згодою);

опрацювати переговорні позиції України із залученням громадськості та бізнес-середовища;

забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України у переговорах з ЄС.

Вступ України в Євросоюз

Цього року посли ЄС затвердили керівні принципи для переговорів про вступ України до Євросоюзу. Повідомлялося, що переговори розпочнуться 25 червня. Однак польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка попередив, що переговори України з ЄС можуть бути складними через спірні питання у деяких сферах.