Зеленський звільнив посла в Польщі та відправив його в іншу країну [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Польщі Василя Зварича, який тепер очолить дипломатичне відомство в іншій країні.
Про це йдеться в указі глави держави. Згідно з документами, Василь Зварич залишить Польщу і стане послом України у Чехії.
Ще одним указом Зеленський призначив Івана Довганича послом України в Іраку.
Також президент вирішив дати послу України в Нідерландах Олександру Карасевичу посаду постійного представника при Організації із заборони хімічної зброї.
Інформація про Василя Зварича
Василь Зварич народився у місті Стрий (Львівська область) 27 січня 1977 року. У 1999 році він закінчив факультет міжнародних відносин Львівського державного університету імені Івана Франка.
- 2001-2004: аташе, третій секретар посольства України в Туреччині.
- 2004-2007: працював на різних посадах у МЗС України.
- 2007-2010: перший секретар посольства України в Польщі.
- 2010-2011: радник посольства України в США.
- 2012-2014: заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України.
- Липень 2014 - грудень 2014: заступник директора Департаменту політики та комунікацій - начальник управління політичного аналізу та планування МЗС України.
- Грудень 2014 - вересень 2020: заступник керівника місії, радник-посланник посольства України в Польщі.
- Вересень 2020 - червень 2022: директор другого територіального департаменту МЗС України.
- 8 лютого 2022 року: призначений послом України у Польщі.
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