Президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Польщі Василя Зварича, який тепер очолить дипломатичне відомство в іншій країні.

Про це йдеться в указі глави держави. Згідно з документами, Василь Зварич залишить Польщу і стане послом України у Чехії.

Ще одним указом Зеленський призначив Івана Довганича послом України в Іраку.

Також президент вирішив дати послу України в Нідерландах Олександру Карасевичу посаду постійного представника при Організації із заборони хімічної зброї.

Інформація про Василя Зварича

Василь Зварич народився у місті Стрий (Львівська область) 27 січня 1977 року. У 1999 році він закінчив факультет міжнародних відносин Львівського державного університету імені Івана Франка.