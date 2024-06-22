Окупанти вдарили по Харкову: є загиблі та поранені [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли Харків 22 червня. Вже відомо про загиблих та поранених.
Про це повідомляється в Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти завдали ударів по Харкову. Місця влучань перевіряють екстрені служби", - розповів голова ОВА.
Є жертви та поранені
Пізніше мер міста Ігор Терехов зазначив, що окупанти завдали, попередньо, чотирьох ударів по Харкову.
"Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови. Є загиблі і поранені, удар прийшовся по житловому будинку", - зазначив він.
по темі
Які суми потрібні на друге життя для зруйнованих росією будинків, шкіл і лікарень? І хто вже, не чекаючи кінця війни, допомагає нам? Про це у наступному сюжеті.
російські воєнні злочинці скинули п'ять КАБів на село Кутузівка
Харків останні кілька років впроваджує децентралізовану систему опалювання, яка є більш стійкою до ворожих обстрілів
У понеділок, 10 червня, окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по Харкову
У неділю, 10 червня, росіяни вдарили по Харкову керованою авіабомбою