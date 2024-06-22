Депутат Сумської облради отримав підозру в убивстві працівника лісництва [ Редагувати ]
Депутату Сумської обласної ради повідомили про підозру в убивстві. За даними слідства, він перевіряв свій мисливський карабін і випадково вистрелив у працівника лісництва замість мішені.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
Інцидент стався 21 червня близько 19:00 на території мисливського господарства "Північний ліс" у селі Заріччя Конотопського району.
Правоохоронці встановили, що депутат під час перевірки свого мисливського карабіна випадково вистрелив у працівника лісництва, а не в мішень. Від отриманого поранення 46-річний чоловік загинув на місці.
22 червня керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко повідомив депутату про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.
Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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