Співачка ZLATA OGNEVICH створила та випустила саундтрек "Пташка" до фільму-помсти "Конотопська відьма". Сьогодні відбулася премʼєра відеокліпу, що вдало поєднує натурні зйомки за участі виконавиці та кадри з фільму, які глядач побачить вперше.

Трек "Пташка" відображає непереможний дух і стійкість жінки, її здатність зберігати надію та віру навіть у найскладніші моменти свого життя. Трек уособлює історію прадавньої Відьми з Конотопу і є справжньою одою тій внутрішній силі, що нині живе в кожній українській жінці.

Фільм "Конотопська відьма", для якого "Пташка" стала саундтреком і головним лейтмотивом, розповідає про відьму з Конотопу, яка закохалась у звичайного хлопця і зреклася своїх відьомських сил заради щастя зі смертним. Однак з початком повномасштабної війни, російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, тож вона вирішує помститися, повертає свої сили і обрушує криваві кари на вбивць свого нареченого.

"Пташка" - це моя особиста присвята усім жінкам, які на своїх тендітних плечах тримають цілий світ і роблять усе заради безпеки своїх близьких, своєї родини та своєї землі. Боротьба пташки у пісні така ж відчайдушна, як і внутрішня боротьба героїні за своє власне, щасливе буття", - зазначила ZLATA OGNEVICH.

"Кіно - це завжди про магію. Так само відбулося і в нашій зі Златою співпраці. Пісня "Пташка" відображає основний посил усього фільму, який ми, як творці, прагнемо донести до глядача. Зокрема, пісня прозвучить в одній із ключових сцен фільму. Ця колаборація відбулася в цілковитій синергії, більше того - це не єдиний наш спільний сюрприз: про це розповімо згодом", - поділилася деталями продюсерка фільму "Конотопська Відьма" Ірина Костюк.

Прем’єра фільму "Конотопська Відьма" відбудеться 22 серпня.