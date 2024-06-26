У четвер, 27 червня, в Україні стане тепліше, місцями на півдні очікується 30-градусна спека. На Закарпатті, а також уздовж Дніпра ймовірні невеликі дощі.

У Києві завтра буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +19°, вдень +28°, можливий невеликий дощ.

У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вночі +17°, вдень +28°.

У Луцьку буде практично безхмарно, вночі +16°, вдень +28°.

У Рівному завтра очікується невелика хмарність, вночі +15°, вдень +27°.

У Тернополі 27 червня вночі буде +17°, удень +28°, невелика хмарність.

У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +27°.

В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +28°.

В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть уночі +19°, вдень +28°, невелика хмарність, дощ із грозою.

У Чернівцях у четвер - невелика хмарність, вночі +17°, вдень +29°.

У Вінниці завтра буде +15°...+29°, невелика хмарність.

У Житомирі в четвер уночі буде +16°, вдень +28°, невелика хмарність.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +17°...+28°, невелика хмарність, можливий легкий дощ.

У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +18°, вдень +28°, невеликий дощ.

У Кропивницькому температура вночі буде +16°, вдень +29°, невелика хмарність, легкий дощ.

У Полтаві - ясно і безхмарно, температура повітря +17°...+25°.

В Одесі 27 червня - невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +27°.

У Херсоні в четвер уночі буде +16°, вдень +31°, невелика хмарність.

У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +31°.

У Запоріжжі температура вночі +18°, вдень +28°, невелика хмарність, можливий невеликий дощ.

У Сумах завтра температура повітря вночі буде +16°, а вдень +26°, практично безхмарно.

У Харкові - практично безхмарно, температура вночі +15°, вдень +25°.

У Дніпрі температура вночі буде +18°, вдень +27°, невелика хмарність.

У Сімферополі в четвер буде невелика хмарність, +15°...+28°.

У Краматорську завтра ясно і безхмарно, температура вночі +14°, вдень +25°.

У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі +14°, вдень +25°.