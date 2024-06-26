В Україні стане спекотніше, у кількох областях - дощі [ Редагувати ]
У четвер, 27 червня, в Україні стане тепліше, місцями на півдні очікується 30-градусна спека. На Закарпатті, а також уздовж Дніпра ймовірні невеликі дощі.
У Києві завтра буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +19°, вдень +28°, можливий невеликий дощ.
У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вночі +17°, вдень +28°.
У Луцьку буде практично безхмарно, вночі +16°, вдень +28°.
У Рівному завтра очікується невелика хмарність, вночі +15°, вдень +27°.
У Тернополі 27 червня вночі буде +17°, удень +28°, невелика хмарність.
У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +27°.
В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +28°.
В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть уночі +19°, вдень +28°, невелика хмарність, дощ із грозою.
У Чернівцях у четвер - невелика хмарність, вночі +17°, вдень +29°.
У Вінниці завтра буде +15°...+29°, невелика хмарність.
У Житомирі в четвер уночі буде +16°, вдень +28°, невелика хмарність.
У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +17°...+28°, невелика хмарність, можливий легкий дощ.
У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +18°, вдень +28°, невеликий дощ.
У Кропивницькому температура вночі буде +16°, вдень +29°, невелика хмарність, легкий дощ.
У Полтаві - ясно і безхмарно, температура повітря +17°...+25°.
В Одесі 27 червня - невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +27°.
У Херсоні в четвер уночі буде +16°, вдень +31°, невелика хмарність.
У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +31°.
У Запоріжжі температура вночі +18°, вдень +28°, невелика хмарність, можливий невеликий дощ.
У Сумах завтра температура повітря вночі буде +16°, а вдень +26°, практично безхмарно.
У Харкові - практично безхмарно, температура вночі +15°, вдень +25°.
У Дніпрі температура вночі буде +18°, вдень +27°, невелика хмарність.
У Сімферополі в четвер буде невелика хмарність, +15°...+28°.
У Краматорську завтра ясно і безхмарно, температура вночі +14°, вдень +25°.
У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі +14°, вдень +25°.
по темі
Середня місячна температура в липні 2024 року прогнозується в межах 20-26 градусів, в Карпатах 16-18 градусів, що на 1,5-2,0 градусів вище за норму
Завтра, 21 червня, в Україну прийде антициклон Aviv, який принесе тепло та суху погоду. Але вона протримається недовго
Дощі сьогодні, 17 червня, продовжать лити в Україні, місцями навіть із грозами. Максимальна температура не підніметься вище 29°
В Україні сьогодні, 14 червня, очікуються дощі