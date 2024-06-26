Охоронцю нардепа Тищенка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою [ Редагувати ]
Охоронцю нардепа Миколи Тищенка Сергію Цубері Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.
Про це повідомив кореспондент "Подробиць" Михайло Манилюк із зали засідання.
Сам підозрюваний не визнає свою провину. Мовляв, не застосовував жодної фізичної сили проти колишнього військового у Дніпрі.
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