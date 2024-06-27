Росіяни вперше вдарили по Харкову авіабомбою ФАБ-500 [ Редагувати ]
Російська армія 27 червня вперше вдарила по Харкову двома авіабомбами ФАБ-500. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
27 червня близько 16:00 збройні сили рф знову завдали авіаудару по Харкову. Удари були завдані з населеного пункту Майський Бєлгородської області рф.
Під атакою ворога був Київський район міста. Відстань від Майського до Київського району Харкова - майже 50 км.
У Харкові пошкоджені три приватні будинки та гуртожиток вищого навчального закладу. Поранені 5 людей. Крім того, пошкоджені вікна та ворота пожежно-рятувальної частини. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали.
Одна з авіабомб влучила у житловий будинок та не розірвалась, повідомили в ДСНС.
Це перший удар по Харкову з використанням авіабомби ФАБ-500 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК). Це бомби загальною вагою 500 кг з фугасною боєголовкою.
Раніше росіяни скинули на Липці авіабомбу ФАБ-3000 вагою три тонни.
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