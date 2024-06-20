Росіяни вперше застосували на фронті керовану авіабомбу вагою три тонни ФАБ-3000. Удар був здійснений по селу Липці, що на півночі Харківської області, де зараз тривають запеклі бої.

Ворог активно застосовує керовані авіабомби вагою 500 і 1500 кілограмів. Саме КАби є для ЗСУ головною проблемою на фронті.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів боєць 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" на псевдо Байкал.

"Липці як і Вовчанськ залишаються основною ціллю угруповання російського. Липці знаходяться на висоті і це одна з панівних висот на даному напрямку. Так, російські війська підтягують свої резерви, інтенсивність боїв збільшилась на даному напрямку, штурми почастішали, ворожа артилерія частіше працює...

Ворог активно використовує керовані авіабомби. КАБи завдають дуже сильної руйнівної дії. Можливо ви могли сьогодні помітити, росіяни вже почали використовувати ФАБ-3000 на дані ділянці. 40-50 КАБів по маленькому селу в день прилітають. По селу та його околицях.

Так само вони використовують артилерію, FPV-дрони.

Але через те, що Липці на панівній висоті, у них немає змоги застосовувати так ефективно піхоту і штурмувати. Штурмувати висоту надзвичайно важко, а якщо піхта не закріпилася, то в принципі позиції не зайняті і ми стараємося рухатися вперед і відбивати, а також контратакувати і відбирати свої позиції і території...

Росіяни людей не шкодують, рухаються в лоб, штурмують в лоб. Але деякі підрозділи професійні, які діють малими штурмовими групами", - розповів боєць.