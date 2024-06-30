Підприємці в Україні можуть отримати грант до 15 тисяч доларів: що потрібно зробити [ Редагувати ]
Українські підприємці можуть отримати до 15 тисяч доларів на розвиток свого бізнесу. Грант надається в рамках програми "Створюй".
Про це повідомляє урядовий портал.
Хто може отримати грант:
- Жінки-підприємиці (ФОП, ТОВ або приватні підприємства) з часткою участі понад 50%, які зареєстровані та діють в Україні.
- Бізнес повинен бути у галузі виробництва та переробки.
- Грантоотримувачі не повинні провадити діяльність на тимчасово окупованих територіях.
- Підприємиці не повинні мати заборгованостей перед держбюджетом або притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію.
- Бізнес повинен бути офіційно зареєстрованим та працюючим.
Використання коштів
Грант можна використати на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також на купівлю програмного забезпечення і навчання (до 30% гранту).
Етапи отримання гранту:
- Подання заявки на участь у першому етапі.
- Розгляд заявки і запрошення до другого етапу.
- Подання плану розвитку і документів.
- Перевірка ділової репутації.
- Ухвалення рішення про надання гранту.
- Отримання гранту і розвиток виробництва.
Важлива інформація
Подати заявку на участь можна до 31 липня, заповнивши форму на сайті.
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