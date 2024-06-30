Українські підприємці можуть отримати до 15 тисяч доларів на розвиток свого бізнесу. Грант надається в рамках програми "Створюй".

Про це повідомляє урядовий портал.

Хто може отримати грант:

Жінки-підприємиці (ФОП, ТОВ або приватні підприємства) з часткою участі понад 50%, які зареєстровані та діють в Україні.

Бізнес повинен бути у галузі виробництва та переробки.

Грантоотримувачі не повинні провадити діяльність на тимчасово окупованих територіях.

Підприємиці не повинні мати заборгованостей перед держбюджетом або притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію.

Бізнес повинен бути офіційно зареєстрованим та працюючим.

Використання коштів

Грант можна використати на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також на купівлю програмного забезпечення і навчання (до 30% гранту).

Етапи отримання гранту:

Подання заявки на участь у першому етапі.

Розгляд заявки і запрошення до другого етапу.

Подання плану розвитку і документів.

Перевірка ділової репутації.

Ухвалення рішення про надання гранту.

Отримання гранту і розвиток виробництва.

Важлива інформація

Подати заявку на участь можна до 31 липня, заповнивши форму на сайті.