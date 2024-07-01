Військові бази США у Європі привели у підвищену готовність через можливі теракти — ЗМІ [ Редагувати ]
На кількох військових базах США в Європі оголосили стан підвищеної готовності через загрози терористичної атаки.
Про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників.
За їхніми словами, бази, включно з гарнізоном армії США в німецькому Штутгарті, де розташована штаб-квартира Європейського командування США, 30 червня підвищили рівень тривоги до стану захисту сил "Чарлі". Цей статус оголошується, коли стався інцидент або отримана розвідувальна інформація, яка вказує на ймовірність терористичної дії чи нападу на персонал або об’єкти, зазначає армія США.
Один з американських посадовців, який дислокується на базі в Європі, розповів CNN, що вони не бачили такого рівня загрози "принаймні 10 років".
Речник Європейського командування США капрал Ден Дей відмовився коментувати рівень захисту сил. Проте він зазначив, що командування "постійно оцінює низку чинників, які впливають на безпеку військової спільноти США за кордоном" і в межах цих зусиль "вживає додаткових заходів".
З міркувань оперативної безпеки ми не будемо розповідати про конкретні заходи, але залишимось пильними, — додав речник.
CNN зауважує, що неясно, які розвідувальні дані призвели до посилення безпеки, але європейська влада попереджала про потенційну загрозу тероризму напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.
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