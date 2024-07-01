Спека до +37: погода в Україні на 2 липня [ Редагувати ]
У вівторок, 2 липня, в Україні очікується спека до +37 градусів. Проте в деяких областях прогнозуються вечірні дощі.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Telegram.
За її прогнозом, завтра у більшості областей максимальна температура повітря досягатиме +32 +37 градусів.
"Це найбільше стосується південної частини, сходу України та центральних областей. І в цих регіонах переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою", - повідомила синоптик.
При цьому у західні області завтра завітає атмосферний фронт, який послабить суттєво спеку. На заході передбачаються +23 +27 градусів.
На заході пройдуть дощі з грозами. Через значні контрасти в зоні фронту дощі переходитимуть у сильні зливи, можливі шквал та град.
У північних областях завтра ще буде спекотно, проте у Житомирській області вже стане трохи легше, +27 +29 градусів. При цьому у Київській області буде близько +30, а у Чернігівській та Сумській областях очікується +31 +33 градуси.
За прогнозом синоптиків, у Житомирській та Київській областях ввечері очікуються короткочасні грозові дощі.
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