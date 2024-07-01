Наприкінці травня хакери Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони здійснили масштабну DDos-атаку проти російських провайдерів. Останні жаліються на те, що атака була "найпотужнішою в історії".

Під час атаки наприкінці травня без звʼязку залишились щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, передусім у Криму.

За словами генерального директора одного з російських операторів, на часткове відновлення зв'язку провайдерам знадобилась щонайменше 16 годин. Втім, більшість абонентів залишалась без звʼязку понад дві доби.

Загалом атака торкнулась як мереж абонентів, так й мереж операторів, які користувались ураженою інфраструктурою.

Як стверджують представники провайдерів, під час відновлення зв'язку вони також мали труднощі під час комунікації з абонентами. Останні ж відмовлялись надавати операторам свою актуальну інформацію, побоюючись шахраїв. Зокрема 20% відмовились від модернізації мережевого обладнання, яке могло б в майбутньому захистити їх від атак.

Як розповіли джерела, подібні атаки продовжувались також в червні. Тоді ж під удар потрапили:

"Міранда-медіа";

сервери пропагандистських ЗМІ;

сервери місцевих органів окупаційної-влади;

контакт-центри;

системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту;

ресурси і мережева інфраструктура аеропортів;

платіжні системи.

Це, своєю чергою, призвело до припинення роботи касових апаратів у низці міст Криму, затримки авіарейсів та виникнення значних заторів на Кримському мосту.