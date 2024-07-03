Скільки ще триватиме спека в Україні: синоптик дала відповідь [ Редагувати ]
Цього тижня спекотна погода триматиметься у більшості регіонів України. Про це розповіла Діана Кривобок, синоптик Українського гідрометеорологічного центру в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Протягом цього тижня зберігатимуться доволі високі значення температури у південних та східних областях, адже там буде впливати аравійське повітря, яке приносить найспекотнішу погоду. У північних та західних областях значення температури трохи знизились до +27 градусів. Там вже пройшли опади і за рахунок цього відчувається більш легше. У південних, східних та центральних регіонах буде сонячна, спекотна погода", - сказала синоптик.
За її словами, спека прийшла в Україну з Аравії і вона не є аномальною для України.
Як зазначає Кривобок, незначні зниження температури слід очікувати наступного тижня.
по темі
У суботу, 22 червня, в Україні буде спекотно до +33 градусів
У пʼятницю, 21 червня, погода в Україні буде достатньо комфортною
У суботу, 15 червня, в Україні литимуть дощі, місцями можливі грози та навіть шквали
У середу, 3 липня, в Україні очікується від +17 до +37 градусів
Що змусило французів так проголосувати? Чи є бодай найменший шанс не пустити ультраправих до керма держави? Та як це позначиться на підтримці України? Розкажуть мої колеги.