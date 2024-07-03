Цього тижня спекотна погода триматиметься у більшості регіонів України. Про це розповіла Діана Кривобок, синоптик Українського гідрометеорологічного центру в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Протягом цього тижня зберігатимуться доволі високі значення температури у південних та східних областях, адже там буде впливати аравійське повітря, яке приносить найспекотнішу погоду. У північних та західних областях значення температури трохи знизились до +27 градусів. Там вже пройшли опади і за рахунок цього відчувається більш легше. У південних, східних та центральних регіонах буде сонячна, спекотна погода", - сказала синоптик.

За її словами, спека прийшла в Україну з Аравії і вона не є аномальною для України.

Як зазначає Кривобок, незначні зниження температури слід очікувати наступного тижня.