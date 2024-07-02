Українські військові можуть замовити квитки на потяг, навіть коли їх розкупили: як це працює [ Редагувати ]
Українські військові мають можливість замовити квитки на потяг навіть у разі, якщо їх уже розкупили. Такий сервіс запустили ще торік. Про це повідомляє Львівський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки у Facebook.
У ТЦК нагадали, що таку послугу для військових запустили на випадок термінових поїздок, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у відпустку.
Для цього необхідно залишити заявку на сайті УЗ. Це можливо не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення поїзда.
На вказану військовою електронну пошту має надіти спеціальний код. По ньому можна буде викупити квиток у касі, але не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда. Також умовою для придбання є пред'явлення військового квитка або посвідчення офіцера.
Послуга доступна і для родичів військовослужбовців: батьків, дружин чи чоловіків, дітей, у тому числі усиновлених.
Нагадаємо, Укрзалізниця збільшила вартість постільної білизни.
по темі
"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Одеси на вихідні
Як нагадування про тих, хто залишається в окупації, але продовжує чинити спротив ворогу. За відправленням поїзда - спостерігали й наші кореспонденти.
У вівторок, 2 липня, у російському Курську сталася пожежа на авіаційно-технічній базі
У середу, 3 липня, будуть застосовані відключення електроенергії
У Закарпатській області чоловік під час візиту до територіального центру комплектування порізав собі руки. Йому надали медичну допомогу