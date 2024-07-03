У росії в ніч на середу, близько 3.00 за місцевим часом, безпілотні катери атакували місто Новоросійськ.

Про це повідомляють Telegram-канали Mash, Shot, Baza.

Місцева влада просить жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.

Раніше мер Новоросійська Андрій Кравченко попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, вулиці поблизу набережної перекрили, у місті лунала тривога.

Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів.

У Новоросійську є військово-морська база Чорноморського флоту рф.

Нагадаємо, у вівторок, 2 липня, у російському Курську сталася пожежа на авіаційно-технічній базі. ЗМІ оприлюднили супутникові знімки з місця займання.