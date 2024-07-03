Новоросійськ атакували безпілотні катери [ Редагувати ]
У росії в ніч на середу, близько 3.00 за місцевим часом, безпілотні катери атакували місто Новоросійськ.
Про це повідомляють Telegram-канали Mash, Shot, Baza.
Місцева влада просить жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.
Раніше мер Новоросійська Андрій Кравченко попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, вулиці поблизу набережної перекрили, у місті лунала тривога.
Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів.
У Новоросійську є військово-морська база Чорноморського флоту рф.
Нагадаємо, у вівторок, 2 липня, у російському Курську сталася пожежа на авіаційно-технічній базі. ЗМІ оприлюднили супутникові знімки з місця займання.
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