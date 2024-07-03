Китайські та російські компанії розробляють безпілотник, аналог іранського ударного дрона Shahed, що свідчить про підготовку Пекіна до передачі Москві летального озброєння. Західні чиновники раніше попереджали про цю можливість.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на європейських чиновників, обізнаних з питанням.

У 2023 році китайські та російські компанії провели переговори щодо співпраці у створенні нового безпілотника, після чого розпочалася його розробка та тестування. За словами джерел агентства, ці дрони ще не використовували у війні проти України.

Співрозмовники Bloomberg не назвали точний тип безпілотника, над яким спільно працюють Китай та Росія. Однак китайські оборонні сайти та кілька ЗМІ повідомляють, що Пекін розробляє ударний дрон-камікадзе Sunflower 200, який має характеристики, подібні до іранського Shahed 136.

Передача Росії таких безпілотників означатиме поглиблення підтримки Пекіном Москви, пише Bloomberg. Проте офіційні особи США заявляють, що Китай утримується від прямого надання зброї та артилерії, щоб уникнути безпрецедентної ескалації. Китай також стверджує, що не постачає зброю жодній зі сторін конфлікту.

Нагадаємо, що у травні міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Китай або вже передав, або готується передати летальне озброєння Росії для використання у війні проти України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський зазначав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв не продавати зброю Росії.

Нагадаємо, у росії в ніч на середу, близько 3.00 за місцевим часом, безпілотні катери атакували місто Новоросійськ.