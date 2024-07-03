Суперкомп'ютер та букмекери назвали фаворитів у чвертьфіналах Євро-2024 [ Редагувати ]
У вівторок, 2 липня, закінчився перший етап плей-офф чемпіонату Європи по футболу в Німеччині. Вісім команд, включаючи головних претендентів на перемогу в турнірі: збірні Німеччини, Іспанії, Англії та Франції, потрапили у фінал 1/4. Статистичний суперкомп'ютер та букмекери OPTA вже визначили фаворитів майбутніх протистоянь.
Німеччина - Іспанія
У першому чвертьфінальному матчі господарі турніру зустрінуться з Іспанією. Суперкомп'ютер OPTA вважає, що німці виграють з ймовірністю 34,2%, а іспанці - 38,0%. Шанси нічиї оцінюються в 27,8%.
Букмекери надають незначну перевагу німецькій команді, за перемогу якої вони встановили середній коефіцієнт 2,70. Успіх іспанців надається коефіцієнт 2,85.
Нідерланди - Туреччина
З усіх чвертьфінальних пар лише в цьому протистоянні є чіткий фаворит. За даними суперкомп'ютеру OPTA, ймовірність перемоги Нідерландів над Туреччиною в основний час становить 50,1%, а Туреччини - лише 26%. Шанси нічийного результату становлять 23,9%.
Букмекери також впевнені у перемозі Нідерландів. Коефіцієнт перемоги голландців становить 1,6, Туреччини - 6.
Англія - Швейцарія
Суперкомп'ютер OPTA оцінює шанси на перемогу Англії у 44,6%, Швейцарії - 24,5%, а нічиї в основний час - 28,9%.
Водночас букмекери також бачать високу ймовірність нічийного результату в основний час і виставляють коефіцієнт для цього результату 3,05. На перемогу Англії пропонується коефіцієнт 2,38, а Швейцарії - 3,75%.
Португалія - Франція
Суперкомп'ютер OPTA вважає, що Франція виграє з ймовірністю 40,1%, а Португалія - 30,6%. Шанси на нічию становлять 29,8%.
Букмекери дають коефіцієнт 2,45 за перемогу Франції, а Португалії - 3,35%. На нічию коефіцієнт становить 3,10.
На даний момент суперкомп'ютер OPTA вважає іспанську команду головним претендентом на перемогу в Євро-2024, шанси команди на тріумф оцінюються в 19,48%.
Далі у списку слідують Англія (18,98%), Франція (18,18%) та Німеччина (17,15%). На п’ятому місці з великим відставанням - команда Нідерландів, шанси на перемогу якої становлять 9,98%.
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