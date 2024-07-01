Франція завдяки автоголу Бельгії вийшла до чвертьфіналу Євро-2024 [ Редагувати ]
Збірна Франції обіграла команду Бельгії 1:0 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу та вийшла у чвертьфінал турніру.
Єдиний м'яч у свої ворота зрізав 37-річний захисник бельгійської збірної Ян Вертонген після удару Рандаля Коло Муані на 85-й хвилині. Гра проходила на "Дюссельдорф Арені".
У матчі з Бельгією французи завдали 19 ударів по воротах (два у ворота), суперники - п'ять (також два в ворота).
Суперник збірної Франції в 1/4 фіналу визначиться у матчі збірних Португалії та Словенії, який розпочався о 22:00 на стадіоні "Дойче Банк Парк" у Франкфурті-на-Майні.
Збірна Франції є рекордсменом з автоголів суперників і на Євро (5), і на чемпіонатах світу (6).
На турнірі в Німеччині команда Дідьє Дешама ще жодного разу не забила з гри - у матчі з Австрією у групі французи також перемогли (1:0) завдяки автоголу, а полякам Кіліан Мбаппе забив з пенальті.
Французи вп'яте поспіль обіграли суперника на найбільших турнірах (ЧМ та Євро).
Збірна Франції виграла чемпіонат Європи у 1984 та 2000 роках, дійшла до фіналу у 2016-му та взяла бронзу у 1996-му.
Розклад 1/8 фіналу чемпіонату Євро-2024
- Румунія - Нідерланди, 2 липня (19:00);
- Австрія - Туреччина, 2 липня (22:00).
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