Збірна Франції обіграла команду Бельгії 1:0 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу та вийшла у чвертьфінал турніру.

Єдиний м'яч у свої ворота зрізав 37-річний захисник бельгійської збірної Ян Вертонген після удару Рандаля Коло Муані на 85-й хвилині. Гра проходила на "Дюссельдорф Арені".

У матчі з Бельгією французи завдали 19 ударів по воротах (два у ворота), суперники - п'ять (також два в ворота).

Суперник збірної Франції в 1/4 фіналу визначиться у матчі збірних Португалії та Словенії, який розпочався о 22:00 на стадіоні "Дойче Банк Парк" у Франкфурті-на-Майні.

Збірна Франції є рекордсменом з автоголів суперників і на Євро (5), і на чемпіонатах світу (6).

На турнірі в Німеччині команда Дідьє Дешама ще жодного разу не забила з гри - у матчі з Австрією у групі французи також перемогли (1:0) завдяки автоголу, а полякам Кіліан Мбаппе забив з пенальті.

Французи вп'яте поспіль обіграли суперника на найбільших турнірах (ЧМ та Євро).

Збірна Франції виграла чемпіонат Європи у 1984 та 2000 роках, дійшла до фіналу у 2016-му та взяла бронзу у 1996-му.

Розклад 1/8 фіналу чемпіонату Євро-2024

Румунія - Нідерланди, 2 липня (19:00);

Австрія - Туреччина, 2 липня (22:00).

Нагадаємо, суперкомп'ютер назвав фаворитів Євро-2024.