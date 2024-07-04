Чемпіон світу з греко-римської боротьби Цурцумія помер у віці 27 років [ Редагувати ]
Грузинський борець греко-римського стилю Нугзарі Цурцумія помер у віці 27 років. Про це повідомила Федерація боротьба Грузії. Причин смерті не уточнюються.
Грузинський телеканал "Руставі-2" повідомив, що тіло Нугзарі Цурцумії знайшли у його будинку у місті Хобі. За попередньою інформацією, борець скоїв самогубство.
Нугзарі Цурцумія народився в 1997 році в грузинському районі Самегрело-Верхня-Сванеті. У 2014 році він здобув бронзу на чемпіонаті Європи серед кадетів, а через рік - срібло на чемпіонаті світу серед юніорів.
У 2019 році виборов золоту медаль на чемпіонаті світу в Астані у ваговій категорії 55 кг. Також на його рахунку є срібло (2022) та дві бронзи (2018, 2021) на чемпіонатах світу, срібло (2022) та три бронзи (2018, 2020, 2023) на чемпіонатах Європи.
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