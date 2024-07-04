У четвер, 4 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки обстрілу Борової та які роботи проводяться з відновлення наслідків обстрілу.

Якщо брати саме населений пункт, то Борова - відносно великий населений пункт, він постійно під обстрілами. Це так званий Лиманський напрямок, один із ризикових напрямків, постійно проводимо там моніторинг. Час від часу оголошуємо там примусову евакуацію сімей із дітьми. Бо маємо дбати про безпеку.

"Ворог почав бити керованими авіабомбами. Лише за останню добу ворог випустив по населеним пунктам Харківської області 36 керованих авіабомб. Зараз ми розмовляємо, а кілька хвилин тому ворог вдарив по пункту Руська Лозова, там фактично загинула жінка на власному подвірʼї. Один чоловік отримав поранення. Такі факти фіксуємо постійно", - додав він.