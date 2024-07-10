Стало відомо про першу дитячу жертву серед пацієнтів, які перебували в дитячій лікарні "Охматдит" на момент терористичного обстрілу росії.

Про це повідомляється в Facebook голови Міністерства хорони здоров'я Віктора Ляшка.

На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ "Охматдит" під час терористичної атаки 8 липня.

За словами міністра, загинув хлопчик, який на момент удару перебував у критичному стані у відділенні реанімації. Після обстрілу його було транспортовано до однієї з лікарень Києва.

Раніше ми писали про те, що ізраїльська клініка готова прийняти онкохворих дітей з "Охматдиту".