Четверо підприємців, які володіють активами колишнього власника збанкрутілого "Дельта Банку" Миколи Лагуна, можуть стати джерелом повернення боргів екс-банкіра до українського бюджету. Зокрема, на них записані компанії, що володіють сотнями гектарів землі під Києвом та в Карпатах, а також частками в комунальних бізнесах поблизу столиці та на Чернігівщині, йдеться в статті видання KP.UA.

Національний банк, Фонд гарантування вкладів та державні банки, яким Лагун сукупно винен понад 50 млрд грн, через суди заарештували лише невелику частину цих активів. Тож знаходження власників майна Лагуна в Україні може допомогти збільшити ці обсяги заради відшкодування завданих збитків, вважає видання.

Особисто Лагун фігурує лише у ТОВ "БІЛГРАД" (головний актив - 6 земельних ділянок під забудову у Білогородці під Києвом загальною площею 17 га, всі так чи інакше фігурують у численних кримінальних та господарських справах, повʼязаних із екс-банкіром).

Утім насправді тут Лагун та його бізнес-партнери мають понад 300 га під житлову забудову. Так, ТОВ "КРЕМ-1" володіє 7 земельними ділянками на 29 га, у ТОВ "ГРАФІТІ-2" - 14 земельних ділянок на 57 га, у ТОВ "БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС" - 76 ділянок на 100 га, а у ТОВ "ГРАД ВІЛЬНЕ" - 42 ділянки на 116 га.

Всі ці компанії раніше належали Лагуну або його сестрі. "Сьогодні їх контролюють партнери Лагуна Вадим Сергієнко, Олексій Миколенко, Геннадій Литвин та Олександр Чабала або їхні підставні особи (є директорами або теперішніми чи колишніми формальними власниками компаній Лагуна)", - йдеться в матеріалі.

Литвин - це чоловік колишньої депутатки від Партії регіонів Лариси Мельничук. Сергієнко управляє колишнім фондом "Дельта" (зараз "Скай Кепітал Менеджмент"). Вона має нерухомість у Києві та у Борщові Тернопільської області та інвестиції на 120 млн грн.

Чабала і Миколенко мають відношення до компаній, повʼязаних із земельним банком. Крім Білогородки, з Лагуном всі вони повʼязані також через кримські, івано-франківські та чернігівські активи, йдеться в матеріалі на основі аналізу даних YouControl.

Видання відзначає, що важко оцінити реальний інвестиційний потенціал землі під Києвом, що належить Лагуну. Орієнтовна оцінка активів у Білогородці - близько $30 млн. або понад 1,2 млрд грн., які можна було б теоретично стягнути в залік погашення боргів Лагуна перед українською державою. "Частина з них уже перебуває під арештами, заставами чи іншими обтяженнями. Проте не всі – і у судових органів є можливість це виправити", - сказано в статті.

Крім того, записані на Геннадія Литвина ТОВ "АСКАР ТАУ ІНВЕСТ", ТОВ "ВЕЛБЕРТ ІНВЕСТ" та ТОВ "ІМПЕРТА" володіють кількома гектарами колишніх турбаз "Ластівка", "Сосновий бір", "Трикотажниця" на Столичному шосе 151, 151А та 151Б. За даними судових документів, під час "реконструкції" тамтешньої радянської забудови, власники "випадково" продали там котеджів на понад 5 тис. кв м.

"Ці земельні ділянки можна назвати "золотими", коли власники вирішать їх використати на повну потужність. Їхня вартість - точно не менше декількох мільйонів доларів. З цими фірмами повʼязана і ТОВ "ТМ ХОЛДІНГ" (її комплекси здавала в оренду ТОВ "АСКАР ТАУ ІНВЕСТ"). Тільки за 2024 рік компанія отримала майже $1 млн чистого прибутку", - йдеться в матеріалі.

Ще одна "перлина" Лагуна і його партнерів - 99 земельних ділянок в Івано-Франківській області загальною площею 147 га під забудову у с. Бистрець Верховинського району, якими володіє ТОВ "КОНСЕПТ ХОЛДІНГ". Це курортна забудова в серці Карпат, яка також може принести екс-банкірові неабияку вигоду. Вартість сотки в цьому районі - близько $1 тис., тож схоже, що у цьому місці в екс-банкіра активів ще не менш як на $15 млн.

Окремо слід згадати і про "кримський бізнес". Сестра екс-банкіра Антоніна Лагун формально є власницею ТОВ "ЗОДІАК-ЦЕНТР" (володіє будинком на 62 квартири на вул. Пушкінській в Ялті - це ЖК "Сонячний", компанією з такою з назвою володів сам Лагун, а також частиною пляжу). Проте, згідно із російським бізнес-реєстром, тепер "Зодіак-Центр" (її російського "близнюка") контролює Вадим Багола, старший брат по матері Сергія Арбузова, екс-голови НБУ та екс-першого віце-премʼєра часів Януковича.

Низка інших компаній, які належали Лагуну, володіють також нерухомістю на окупованому півострові. Зокрема, йдеться про компанії ТОВ "ФК "ІПОКРЕДИТ" (два будинки в м. Саки), ТОВ "КЛІФФБЕЙ" (1,5 га в Севастополі "для ведення особистого селянського господарства"), ТОВ "ВУДРЕСТ" (9 земельних ділянок поблизу 1 га в смт Восход).

ЗМІ також неодноразово писали про те, що Лагун зберігає вплив на ТОВ "Південнобережний Холдінг" та ТОВ "Південнобережний холдінг-1" - їхні російські "близнюки" володіють згаданим ЖК "Сонячний" в Ялті та рестораном "У Никитских ворот". Ці активи навряд чи можна стягнути прямо зараз, проте вони точно мали б бути заарештовані за українським законодавством.