У Херсоні росіяни зруйнували льодовий палац [ Редагувати ]
Вранці 16 квітня російська окупаційна армія обстріляла Херсон з авіації та артилерії. Є влучання у житловий масив, за попередніми даними, є загиблі та поранені.
"Російські війська вбили чоловіка у Центральному районі Херсона. Через масовані ворожі удари поранення, несумісні з життям, дістав херсонець середнього віку. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого", - повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зранку російська армія вдарила з артилерії по Центральному району Херсона. Бригада "швидкої" доставила до лікарні 70-річну жінку, яка в момент обстрілу перебувала у квартирі, повідомила Херсонська ОВА. У потерпілої - вибухова травма, уламкові поранення обличчя, грудної клітини та руки.
Пізніше через російський авіаційний удар по Херсону постраждав чоловік. До лікарні доставили 61-річного херсонця, який дістав вибухову травму та уламкові поранення гомілки.
У Херсоні зафіксовано влучання по цивільних обʼєктах у житловому масиві артилерією та керованими авіаційними бомбами, зазначили у прокуратурі. Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних. Місцеві пабліки пишуть про влучання в льодовий палац (на фото).
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