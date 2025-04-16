Вранці 16 квітня російська окупаційна армія обстріляла Херсон з авіації та артилерії. Є влучання у житловий масив, за попередніми даними, є загиблі та поранені.

"Російські війська вбили чоловіка у Центральному районі Херсона. Через масовані ворожі удари поранення, несумісні з життям, дістав херсонець середнього віку. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого", - повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зранку російська армія вдарила з артилерії по Центральному району Херсона. Бригада "швидкої" доставила до лікарні 70-річну жінку, яка в момент обстрілу перебувала у квартирі, повідомила Херсонська ОВА. У потерпілої - вибухова травма, уламкові поранення обличчя, грудної клітини та руки.

Пізніше через російський авіаційний удар по Херсону постраждав чоловік. До лікарні доставили 61-річного херсонця, який дістав вибухову травму та уламкові поранення гомілки.

У Херсоні зафіксовано влучання по цивільних обʼєктах у житловому масиві артилерією та керованими авіаційними бомбами, зазначили у прокуратурі. Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних. Місцеві пабліки пишуть про влучання в льодовий палац (на фото).