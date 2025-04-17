Сили оборони відбили масштабну атаку російської окупаційної армії у Запорізькій області 16 квітня. Ворог кинув на штурм щонайменше 320 штурмовиків та десятки одиниць техніки. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

16 квітня близько 18:00 на півдні України противник змінив тактику і розпочав штурмові дії у складі підрозділів.

Ворог кинув на штурм не менше 320 чоловік особового складу, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі. Були залучені штурмові групи від кількох полків 58 загальновійськової армії південного військового округу.

Штурмові дії ворога тривли на лінії фронту біля населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки.

Повітряна розвідка завчасно виявила висування противника. Було завдано ударів безпілотними літальними апаратами та артилерією. Перше ураження російської бойової техніки (знищено три БМП) відбулося за 8 км до лінії бойового зіткнення.

Бій тривав понад дві з половиною години, українські сили завдавали вогневого ураження по штурмовиках. Втрати противника: знищено 29 одиниць бойової техніки, 140 чоловік особового складу, пошкоджено три танки. Противник успіху не мав, жодної позиції Сили оборони України не втратили.