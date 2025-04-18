У Харкові внаслідок удару трьома "Іскандерами" 98 поранених, вибито 5 тисяч вікон [ Редагувати ]
У Харкові внаслідок ранкової атаки трьома балістичними ракетами "Іскандер" постраждали 98 людей, з них шестеро дітей. 17 людей госпіталізовано до міських лікарень. Серед тих, хто знаходиться під наглядом лікарів - 4-річна дівчинка, однорічний хлопчик та 14-річна дівчина.
Наразі четверо постраждалих у тяжкому стані. На жаль, одна людина загинула. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
Наслідки ранкових обстрілів жахливі. Один чоловік загинув у власній квартирі. 98 людей отримали поранення. Четверо з них перебувають у тяжкому стані в лікарні. Серед постраждалих також шестеро дітей.
Зона ураження - кілометри квадратні. На першій локації в мікрорайоні вибило всі вікна. Постраждали 21 багатоквартирний будинок, дві школи, два дитсадки та центр дитячої творчості. У багатьох квартирах - суцільні руїни.
На другій локації горів цех заводу. Уламки та вибухова хвиля зачепили понад 40 приватних домоволодінь.
Загальна кількість вибитих вікон перевищує 5 тисяч, і обстеження ще тривають, комунальники виявляють нові пошкодження щогодини. Комунікації - в робочому стані.
З перших хвилин працюють усі служби. Комунальники, рятувальники, медики, правоохоронці, волонтери - кожен на своєму місці. Закриваємо вікна фанерою, допомагаємо людям, не припиняємо роботи ні на мить.
Паралельно триває реєстрація постраждалих для отримання компенсацій від держави. З 12:00 працюють мобільні ЦНАПи. Усім пропонуємо розселення в гуртожитках.
Касетне начиння - це завжди про велику біду. Вона не вибирає, кого вразити. І масштаб трагедії міг бути вдесятеро більшим, якби ворог вдарив годиною пізніше.
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