У Харкові внаслідок ранкової атаки трьома балістичними ракетами "Іскандер" постраждали 98 людей, з них шестеро дітей. 17 людей госпіталізовано до міських лікарень. Серед тих, хто знаходиться під наглядом лікарів - 4-річна дівчинка, однорічний хлопчик та 14-річна дівчина.

Наразі четверо постраждалих у тяжкому стані. На жаль, одна людина загинула. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Наслідки ранкових обстрілів жахливі. Один чоловік загинув у власній квартирі. 98 людей отримали поранення. Четверо з них перебувають у тяжкому стані в лікарні. Серед постраждалих також шестеро дітей.

Зона ураження - кілометри квадратні. На першій локації в мікрорайоні вибило всі вікна. Постраждали 21 багатоквартирний будинок, дві школи, два дитсадки та центр дитячої творчості. У багатьох квартирах - суцільні руїни.

На другій локації горів цех заводу. Уламки та вибухова хвиля зачепили понад 40 приватних домоволодінь.

Загальна кількість вибитих вікон перевищує 5 тисяч, і обстеження ще тривають, комунальники виявляють нові пошкодження щогодини. Комунікації - в робочому стані.

З перших хвилин працюють усі служби. Комунальники, рятувальники, медики, правоохоронці, волонтери - кожен на своєму місці. Закриваємо вікна фанерою, допомагаємо людям, не припиняємо роботи ні на мить.

Паралельно триває реєстрація постраждалих для отримання компенсацій від держави. З 12:00 працюють мобільні ЦНАПи. Усім пропонуємо розселення в гуртожитках.