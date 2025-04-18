Генеральна асамблея ООН на останньому засіданні ухвалила резолюцію "Співпраця між ООН та Радою Європи". У ній міститься звинувачення росії в агресії проти України. Трансляція велася на сайті Асамблеї.

За документ проголосували 105 держав, включаючи Вірменію, Грузію та Словаччину. Проти висловилося 9 країн, серед яких були США. Азербайджан та Ізраїль утрималися від голосування.

У преамбулі документа йдеться про те, що Європа стикається з "безпрецедентними викликами" після агресії російської федерації проти України, які можна подолати, зміцнюючи співпрацю між ООН та Радою Європи.

Звинувачення проти росії стосуються також і агресії проти Грузії у 2008 році.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Україна не потребує запровадження зовнішнього управління, а Україна вже має уряд, який легітимно керує державою. Так він відповів на пропозицію кремлівського режиму запровадити в Україні зовнішнє управління та провести вибори під егідою ООН.