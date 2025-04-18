Вірменія, Грузія та Словаччина проголосували за резолюцію ООН зі звинуваченням рф у агресії [ Редагувати ]
Генеральна асамблея ООН на останньому засіданні ухвалила резолюцію "Співпраця між ООН та Радою Європи". У ній міститься звинувачення росії в агресії проти України. Трансляція велася на сайті Асамблеї.
За документ проголосували 105 держав, включаючи Вірменію, Грузію та Словаччину. Проти висловилося 9 країн, серед яких були США. Азербайджан та Ізраїль утрималися від голосування.
У преамбулі документа йдеться про те, що Європа стикається з "безпрецедентними викликами" після агресії російської федерації проти України, які можна подолати, зміцнюючи співпрацю між ООН та Радою Європи.
Звинувачення проти росії стосуються також і агресії проти Грузії у 2008 році.
Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Україна не потребує запровадження зовнішнього управління, а Україна вже має уряд, який легітимно керує державою. Так він відповів на пропозицію кремлівського режиму запровадити в Україні зовнішнє управління та провести вибори під егідою ООН.
по темі
Американські переговорники представили у Парижі союзникам план щодо припинення війни в Україні, який передбачає збереження за росією окупованих територій. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на європейських чиновників.
США готові сприяти досягненню миру в Україні. При цьому Вашингтон продовжить роботу в цьому напрямку, якщо Київ і москва хочуть укласти угоду протягом короткого часу. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо, виступаючи перед журналістами в Парижі.
Військовим курсантам в Україні піднімуть виплати з травня 2025 року
Китай розкритикував президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Пекін постачає зброю росії
росія почала Страсну п'ятницю з нічного обстрілу України