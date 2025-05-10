Постійне бажання пити багато води, особливо вночі, і відчуття сухості у роті можуть бути ознаками цукрового діабету, попереджають лікарі-терапевти.

Постійне бажання пити багато води, особливо в нічний час, але при цьому відчувати сухість у роті. Це може бути ознакою цукрового діабету, оскільки високий рівень глюкози в крові провокує спрагу та часте сечовипускання.

Також постійна спрага, за словами лікарів, може бути пов'язана з анемією - зниженим рівнем заліза в організмі. Серед фізіологічних причин постійної спраги:

з'їдена на вечерю гостра чи солона їжа;

сухе повітря у спальні, особливо в період опалювального сезону;

алкоголь чи кофеїн перед сном, оскільки вони викликають зневоднення.

До симптомів цукрового діабету відносяться: сухість у роті, спрага, виділення великої кількості сечі, слабкість, свербіж шкіри. Якщо спрага є постійною і супроводжується такими неприємними симптомами, як прискорене сечовипускання, запаморочення, втрата ваги, набряки, це привід терміново звернутися до лікаря за консультацією.

Фактори ризику цукрового діабету другого типу:

вік старше 40-45 років,

ожиріння або надмірна маса тіла,

наявність цукрового діабету другого типу у батька або матері,

низька фізична активність,

предіабет,

народження великої дитини - вагою понад 4 кг,

наявність серцево-судинних захворювань.

Якщо не звертати увагу на ранні ознаки цукрового діабету, це може призвести до розвитку важких ускладнень: уражаються очі, нирки, ноги, серцево-судинна система.

Цукровий діабет

Раніше "Подробиці" писали про першу ознаку виникнення діабету.