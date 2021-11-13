Группа международных ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что заболевание диабетом второго типа можно предсказать. Об этом пишет издание Nature Communication.

Столь невероятное предсказание можно сделать с помощью проверки содержания в крови белка фоллистатина за 19 лет до начала развития заболевания. Для таких выводов эксперты проанализировали состояние более 5 тысяч пациентов в Швеции и Финляндии.

Мы нашли, что по высоким уровням фоллистатина в крови можно предсказать возникновение болезни за срок до 19 лет вне зависимости от других факторов риска, таких как возраст, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, диета и физическая активность.

Отмечается, что фоллистатин расщепляет жиры в жировой ткани, а это приводит к накоплению липидов в печени, тем самым увеличивая риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

Читайте также, тысячи людей живут с диабетом 2 типа, даже не подозревая об этом. Состояние может остаться незамеченным, потому что его симптомы трудно обнаружить, по словам медиков люди могут прожить до 10 лет с диабетом 2 типа - наиболее распространенным типом - до того, как им поставят диагноз.

Кроме того, ученые разрабатывают инсулин, который постоянно принимают больные сахарным диабетом в виде уколов, для перорального (таблетированного использования). Препарат будет всасываться организмом без расщепления в кислотной желудочной среде.

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