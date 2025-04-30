Шолом бразильського гонщика "Формули-1" Айртона Сенни продали на аукціоні за рекордні 720 тис. фунтів стерлінгів ($966 тис.). Про це повідомляє The Athletic з посиланням на аукціонний будинок RM Sotheby`s.

У цьому шоломі у 1992 році на кваліфікації Гран-прі Бельгії Сенна, який тоді представляв команду McLaren, допоміг своєму супернику французу Еріку Комасу з Ligier після аварії на трасі.

Шолом Айртона Сенни

Болід Комаса врізався в бар'єр на повороті, пілот знепритомнів. Його нога залишилася притиснутою до педалі газу, а двигун автомобіля продовжував працювати (паливо продовжувало надходити, що створювало загрозу вибуху).

Сенна, проїжджаючи повз місце аварії, зупинив свій автомобіль і вибіг на трасу, щоб надати допомогу суперникові. Він відключив двигун та підтримував голову Комаса до прибуття лікарів. Француз пізніше говорив, що Сенна врятував йому життя.

Айртон Сенна у шоломі

За даними організаторів аукціону, раніше рекордну суму виручили за шолом пілота Ferrari Шарля Леклера, в якому він взяв участь у Гран-прі Монако 2023 року (262,7 тис. або $352 тис.).

Сенна є триразовим чемпіоном "Формули-1" (1988, 1990, 1991). У 1994 році він загинув, потрапивши в аварію на Гран-прі Сан-Марино. Йому було 34 роки.

Айртон Сенна

Нагадаємо, Netflix зняв серіал про гонщика Формули-1 Айртона Сенну.