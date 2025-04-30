Шолом пілота "Формули-1" Айртона Сенни продали за рекордну суму [ Редагувати ]
Шолом бразильського гонщика "Формули-1" Айртона Сенни продали на аукціоні за рекордні 720 тис. фунтів стерлінгів ($966 тис.). Про це повідомляє The Athletic з посиланням на аукціонний будинок RM Sotheby`s.
У цьому шоломі у 1992 році на кваліфікації Гран-прі Бельгії Сенна, який тоді представляв команду McLaren, допоміг своєму супернику французу Еріку Комасу з Ligier після аварії на трасі.
Шолом Айртона Сенни
Болід Комаса врізався в бар'єр на повороті, пілот знепритомнів. Його нога залишилася притиснутою до педалі газу, а двигун автомобіля продовжував працювати (паливо продовжувало надходити, що створювало загрозу вибуху).
Сенна, проїжджаючи повз місце аварії, зупинив свій автомобіль і вибіг на трасу, щоб надати допомогу суперникові. Він відключив двигун та підтримував голову Комаса до прибуття лікарів. Француз пізніше говорив, що Сенна врятував йому життя.
Айртон Сенна у шоломі
За даними організаторів аукціону, раніше рекордну суму виручили за шолом пілота Ferrari Шарля Леклера, в якому він взяв участь у Гран-прі Монако 2023 року (262,7 тис. або $352 тис.).
Сенна є триразовим чемпіоном "Формули-1" (1988, 1990, 1991). У 1994 році він загинув, потрапивши в аварію на Гран-прі Сан-Марино. Йому було 34 роки.
Айртон Сенна
Нагадаємо, Netflix зняв серіал про гонщика Формули-1 Айртона Сенну.
по темі
Чотириразовий чемпіон "Формули-1" Ферстаппен уперше став батьком - колишня дівчина Квята народила йому дочку.
Виконавиця ролі Аліси Селезньової з "Гості з майбутнього2 Наталія Гусєва-Мурашкевич страждає від онкології.
Ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях у липні проведе поєдинок проти 26-річного Маріо Барріоса, чемпіона WBC у напівсередній вазі
Син голлівудського актора Роберта де Ніро Арон вирішив стати жінкою. Тепер його звуть Ейрін, і він (вона) перебуває на гормональній терапії.
Moby виклав у інтернет 500 нових безкоштовних треків. Він перезапустив свою платформу Mobygratis у NeueHouse Hollywood і за підтримки Little Walnut Productions пропонує незалежним музикантам, діджеям, режисерам, хореографам і всім творчим людям доступ до 500 нових інструментальних треків.
Лист полковника Арчібальда Грейсі - пасажира сумнозвісного "Титаніка" першого класу - продали на аукціоні за рекордну суму 300 тис. фунтів стерлінгів. Очікувалося, що лот буде проданий вп'ятеро дешевше, пише The Guardian.