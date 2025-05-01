США та Україна підписали угоду про економічне партнерство, або як її ще називають Угоду про надра. Вашингтон отримає привілейований доступ до нових проектів з розробки 57 видів корисних копалин, включаючи алюміній, графіт, нафту та природний газ. Київ натомість матиме інвестиції та американські системи ППО, включаючи ЗРК Patriot.

Угода, підписана у Мінфіні США 30 квітня, передбачає створення американсько-українського інвестиційного фонду відновлення України. Він інвестуватиме в Україну, а прибуток ділитимуть між сторонами. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла перша віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Насамперед це можливість залучати інвестиції в українську економіку. Ми отримуємо інвесторів, канали збуту продукції. В Україні можуть з'явитися нові потужності з видобутку копалин, нові заводи, яких могло б і не бути без цієї угоди і без залученості наших американських партнерів.

І це продовження нашого стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами на фоні триваючої російської агресії. Мені здається, що це найголовніше...

Ми зробили все можливе, щоб угода збалансована, вигідна для обох держав, з дотриманням для України критичних пунктів. Таких як повний контроль власності на наші всі ресурси, саме українська держава визначає де, що видобувати, і надра залишаються в українській власності - це закріплено угодою.

Наша національна власність захищена, а угода не передбачає змін процесів приватизації, змін у управлінні державними компаніями.

Дуже важливо, що угода не має жодних боргів, угода не містить згадок про боргові зобов'язання перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал. Угода жодним чином не змінює наш євроінтеграційний напрямок і курс...

Угода передбачає, що фонд, який буде створений, буде наповнюватися виключно з нових ліцензій. Тобто мова йде про те що Україна свій внесок робить 50% від нових ліцензій на проекти у сфері критичних матеріалів, нафти, газу, що будуть надходити до бюджету після створення фонду. А доходи від уже розпочатих проектів, або запланованих у бюджеті надходжень, не включаються до фонду.

І дуже важливо що угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю між нашими державами...

Доходи від видобутку будуть повертатися у фонд і реінвестуватися. Ці доходи будуть в Україні. Протягом наступних 10 років реінвестиції будуть відбуватися в Україну і жодна зі сторін не буде претендувати на розподіл дивідендів. Тому нам дуже важливо закріпити саме цей механізм, для того, щоб бути впевненими, що цей фонд відповідає задачі залучення інвестицій у нашу економіку.

І ми очікуємо, що перші 10 років прибути та надходження фонду не будуть розподілятись, а можуть лише інвестуватись в Україну, у нові проекти, у відбудову. І ми окремо перелік цих проектів будемо обговорювати з партнерами додатково", - розповіла Юлія Свириденко.