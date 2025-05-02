Пак'яо у 46 років проведе бій за чемпіонський титул WBC [ Редагувати ]
Ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо відновить боксерську кар'єру у віці 46 років. Про це журналістам оголосив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.
Філіппінець у липні проведе бій з американцем Маріо Барріосом, чемпіоном WBC у напівсередній вазі. На рахунку 29-річного Барріоса 29 перемог, дві поразки та нічия на професійному рингу. Інших подробиць майбутнього двобою Сулейман не назвав.
Пак'яо - єдиний боксер, який ставав чемпіоном у восьми вагових категоріях. Свій останній поєдинок він провів у серпні 2021 року, поступившись кубинцю Йорденісу Угасу рішенням суддів у бою за титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).
Загалом за свою кар'єру боксер здобув 62 перемоги (39 - нокаутом), ще два поєдинки завершилися з нічийним результатом.
Досить тривалий час Пак'яо займається політикою. З 2007 року боксер був членом нижньої палати Конгресу Філіппін, з 2016-го - сенатором, а у 2021 році висунув свою кандидатуру на посаду президента і посів на виборах третє місце.
Після завершення кар'єри Пакьяо провів кілька виставкових боксерських боїв, останній був у липні 2024 проти японського кікбоксера Рукії Анпо (нічия).
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