Оксфордський королівський суд засудив суддю ООН Лідію Мугамбе до шести років і чотирьох місяців позбавлення волі за за примус до рабської праці. Вона змушувала співвітчизницю бути своєю служницею та доглядати дітей. Про це пише The Guardian.

Мугамбе, яка також є суддею Верховного суду Уганди, "не виявила жодного каяття" і намагалася перекласти провину на жертву, заявив суддя на слуханні, яке відбулося напередодні, 2 травня.

50-річну Мугамбе звинуватили у змові з метою порушення імміграційного законодавства Великої Британії, організації поїздки з метою експлуатації, примусу до праці та спроби залякати свідка.

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Вона обмежувала свободу своєї співвітчизниці, коли навчалася на доктора юридичних наук в Оксфордському університеті.

Постраждала дівчина, ім'я якої не розкривається, заявила, що не може повернутися до Уганди через побоювання за свою безпеку. Постраждалій було надано притулок у Великій Британії на підставі обґрунтованих побоювань переслідування на своїй батьківщині.

Лідія Мугамбе

Адвокат Мугамбе Пол Раудніц на суді розповів про "блискучу юридичну кар'єру" Мугамбе. Він звернув увагу, що Мугамбе має велику громадську підтримку - перед слуханням біля суду невелика група людей з плакатами скандувала "Справедливість для Лідії Мугамбе".

Суддя, ухвалюючи вирок, назвав це "дуже сумною справою". Він наголосив на юридичних досягненнях Мугамбе, включаючи її роботу у сфері захисту прав людини.