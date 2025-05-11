США розгромили другого суперника поспіль на ЧС з хокею [ Редагувати ]
Збірна США виграла перші два матчі турніру з загальним рахунком 11:0. Хокеїсти збірної США обіграли команду Угорщини на груповому етапі чемпіонату світу, який проходить у Швеції та Данії.
Матч групи B у датському Хернінгу завершився з рахунком 6:0 на користь американців, по дублю оформили Френк Назар і Каттер Готьє.
У попередньому матчі команда США розгромила данців з рахунком 5:0. Угорці напередодні програли німцям з рахунком 1:6.
У наступному матчі збірна США, яка лідирує у групі B, зіграє зі Швейцарією 12 травня, а команда Угорщини - з Казахстаном 13 травня.
Чемпіонат світу, який проходить у шведському Стокгольмі та данському Хернінгу, завершиться 25 травня.
Турнір у Швеції та Данії став уже четвертим чемпіонатом світу, який збірні росії та Білорусі пропускають через усунення міжнародної федерації (IIHF).
У 2024 році Чехія виграла домашній чемпіонат світу, обігравши у фіналі Швейцарію.
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